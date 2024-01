Znamy już zastępców wojewody dolnośląskiego, Macieja Awiżena. Jakie będą ich zadania?

Znamy wicewojewodów dolnośląskich

Jak przewiduje umowa koalicyjna, urzędy te trafiły w ręce polityków Lewicy i Trzeciej Drogi. I wicewojewodą został wybrany Piotr Sebastian Kozdrowicki, dotychczasowy radny w Brzegu Dolnym (polityk Lewicy, bliski współpracownik Krzysztofa Śmiszka). Z wykształcenia jest doktorem prawa, które ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest znanym lokalnym społecznikiem, zaangażował się m.in. we wsparcie mieszkańców Różanki w walce o zablokowanie budowy apartamentowca.

Na urząd II wicewojewody został wybrany Jacek Protasiewicz, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, były eurodeputowany, poseł i lider dolnośląskich struktur Platformy Obywatelskiej. W 2014 doszło do skandalu obyczajowego z jego udziałem (wyzywał obsługę lotniska we Frankfurcie nad Menem i pod wpływem alkoholu krzyczał "Heil Hitler"), dlatego zrezygnował z ubiegania się o kolejny mandat eurodeputowanego. W 2016 roku został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej, współprowadził partię Unia Europejskich Demokratów. W ostatnich wyborach nie dostał się do sejmu.