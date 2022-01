Zmiany w rekrutacji do wrocławskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Zobacz, co się zmieni

Podstawową zmianą w naborze - zarówno do szkół i przedszkoli - jest to, że od 2022 r. rekrutacja do tych placówek prowadzona będzie w pełni elektronicznie.

Rodzic jednak będzie musiał posiadać aktywny profil zaufany lub e-PUAP. W innym wypadku nie wprowadzi on wniosku w systemie rekrutacyjnym i będzie musiał złożyć go osobiście w placówce.

Co jeszcze się zmieni w rekrutacji do przedszkoli? Nowym kryterium, które obowiązywać będzie od najbliższej rekrutacji, jest posiadanie aktywnego statusu podatnika w programie Nasz Wrocław, który zastąpi dotychczasowe oświadczenie rodzica o rozliczeniu PIT we Wrocławiu za rok poprzedzający rekrutację.

W przypadku rekrutacji do przedszkoli - za posiadanie aktywnego statusu podatnika w programie Nasz Wrocław – będzie można uzyskać 50 pkt. Tym samym, stanie się ono najważniejszym kryterium, z największą liczbą punktów.