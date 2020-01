Sezon zimowych wyprzedaży trwa w najlepsze. To doskonała okazja, by nabyć produkty ulubionych marek w obniżonych cenach. W Pasażu Grunwaldzkim można skorzystać z atrakcyjnych promocji i rabatów, które sięgają aż do -70%.

Poświąteczne rabaty to już tradycja, do której przyzwyczaili się polscy konsumenci. Tuż po świętach wyprzedaże pojawiły się we wszystkich sklepach we wrocławskim centrum handlowym . Rabaty do 50% oferują znane marki odzieżowe, takie jak: Reserved, Zara, H&M, House czy Medicine. Niższe ceny są także w sklepach z artykułami dla dzieci, np. Reserved Kids czy w Smyku. Największe obniżki, sięgające aż do – 70%, znaleźć można nie tylko w Monnari, Wólczance czy Office Shoes ale także w Bialcon, Promod, New Yorker, Diverse i wielu innych.Wyprzedaże to doskonała okazja, by uzupełnić zimową garderobę. Wełniane płaszcze, kaszmirowe swetry czy skórzane buty to ponadczasowe klasyki, w które warto zainwestować właśnie podczas sezonowych obniżek. Na przecenach znajdą coś dla siebie również miłośnicy i poszukiwacze trendów – najmodniejsze fasony można teraz nabyć w obniżonych cenach. Dla tych, którzy planują karnawałowe imprezy lub szykują się na studniówki, wyprzedaże będą świetną okazją, by znaleźć wystrzałową kreację, nie obciążając nadmiernie domowego budżetu. Z kolei fani sportów zimowych mogą skorzystać z okazji, by wymienić sprzęt oraz sportową odzież na taką, którą właśnie jest na topie.W sklepach Pasażu Grunwaldzkiego w niższych cenach znaleźć można nie tylko odzież, ale także biżuterię, kosmetyki, książki, akcesoria wyposażenia wnętrz i zabawki. Wyprzedaże to zatem idealny czas, by zrobić zapas książek na zimowe wieczory, kosmetyków niezbędnych w domowym spa czy wreszcie dodatków, które odmienią każde wnętrze.Wyprzedaże potrwają aż do lutego.