Zimna woda w aquapqarku? Wrocławianin się poskarżył, a Aquapark mu grozi

Dostałem maila od aquaparku z groźbą postawienia mnie przed sądem za to, że zniesławiłem ich komentarzem o zimnej wodzie – powiadomił nas Damian, jeden z naszych czytelników. Stało się to po tym, gdy młody wrocławianin zamieścił na profilu facebookowym parku wodnego komentarz w którym – pod zachętą do udziału w lekcjach pływania – napisał: jakoś nie mogę sobie wyobrazić nauki pływania w zimnej wodzie. Teraz czuje się zastraszany przez samego prezesa aquaparku, który podpisał się pod zaskakującym pismem do niego.