Kąpielisko w Trzebnicy otwiera letnie baseny. To są ostatnie przygotowania do sezonu 2023 [FILM I ZDJĘCIA]

Trzebnicki Park Wodny to jedno z najbardziej malowniczych kąpielisk dla Dolnym Śląsku.

Trzebnickie baseny to nowoczesny kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych, który przyciąga mieszkańców Trzebnicy i okolicznych miejscowości - z Wrocławiem na czele. Położony w scenerii Lasu Bukowego na terenie byłego uzdrowiska i w sąsiedztwie stawów jest atrakcyjną rozrywką w ciepłe dni.

- Szykujemy się, tak jak co roku, na początek czerwca, jeśli tylko pogoda pozwoli. Piękny zielony teren sprawia, że ludzie spędzają u nas dużo czasu. Przyjeżdża do nas wielu gości z Wrocławia i okolicznych miast. Organizują tu pikniki. Mamy też co roku letnią ofertę dla dzieci. Półkolonie to bardzo atrakcyjna forma spędzania wakacji od godziny 8 do 16 - mówi Magdalena Ciesielska-Wojda, prezes Gminnego Centrum Sportu w Trzebnicy.