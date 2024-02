Dramatyczne odkrycie w jednym z mieszkań w Piechowicach. Znaleziono tam ciała mężczyzny i kobiety

Do dramatycznego odkrycia doszło w Piechowicach na Dolnym Śląsku, niedaleko Jeleniej Góry. Policja została o tym powiadomiona we wtorek, około godz. 10:00. Wtedy to niezwłocznie udała się do mieszkania .

- Policjanci znaleźli w mieszkaniu ciała 52-letniej kobiety oraz 77-letnego mężczyzny - mówi Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, podinsp. Edyta Bagrowska.

Na miejscu cały czas pracują służby mundurowe, a policja i prokuratura wyjaśnia przyczyny śmierci mężczyzny i kobiety.

- Nie wiemy, jakie są przyczyny śmierci tych osób; wyjaśni to sekcja zwłok" – powiedziała PAP podinsp. Bagrowska.

Tutaj doszło do znaleziska:

Zobacz też: