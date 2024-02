Kolejny wypadek na Śnieżce! Turystka spadła w stronę Kotła Łomniczki! Są też wyniki sekcji zwłok dwóch turystów, którzy tu zginęli

Jeden ze świadków, pan Wojtek który do nas zadzwonił, a który jeszcze czeka na przesłuchanie przez policję w Białymstoku, tak opisuje to zdarzenie:

- Spędzałem z rodziną ferie w Karpaczu i tego dnia wybrałem się na Śnieżkę. Pogoda była piękna, ale szlak bardzo śliski. Nie widziałem, jak doszło do pierwszego wypadku, słyszałem tylko kobiecy krzyk, coś jak "Janek spada, dzwońcie po ratunek i ratunku"... Krzyczała kobieta. Koło mnie stał mężczyzna, który też to usłyszał, ma na sobie czarną kurtkę... Jakby odruchowo po tym nawoływaniu o pomoc, przeszedł za łańcuchy i wtedy on też spadł. On tak zareagował na tek krzyk o pomoc. Staliśmy, jak sparaliżowani, nie mogłem uwierzyć, w to co się wydarzyło, to był ułamek sekundy...