Za damo, za 3 złote, za 5 złotych. Imprezy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zobacz!

3.11, g. 12:00 Śpiewajka listopadowa Rodzinne warsztaty muzyczne Marty Derejczyk dla rodziców i dzieci w wieku 3–8 lat w ramach cyklu „ETNO w południe”. Kolejne z cyklu comiesięcznych muzycznych spotkań dla młodszych i starszych, na których można poznać i wspólnie pośpiewać stare piosenki wykonywane kiedyś dla dzieci lub przez dzieci. Do uczestnictwa w zajęciach nie są konieczne żadne umiejętności, w tym umiejętność czytania literek czy nut, chętni mogą natomiast przybyć z własnymi instrumentami. Na zajęciach poznamy dawne jesienne zabawy i piosenki o pastuszkach. Wstęp z biletem za 3 zł Zapisy: tel. 71 344 33 13 lub edukacja@muzeumetnograficzne.pl

2.11, g. 12:00 Portret muzyki, czyli historia polskiej okładki płytowej Wykład Justyny Chojnackiej w ramach cyklu „Piękne i użyteczne” Papierowa koperta miała przede wszystkim chronić płytę, jednak użytkowe pole okładki płytowej od dawna stało się także terenem twórczej ekspresji. Artyści komponowali wyjątkowe układy, operując różnymi środkami graficznymi. Przyjrzymy się rozwojowi projektowania okładki płytowej przez polskich grafików od lat 60. XX w. do współczesności. Wśród omawianych artystów znajdą się m.in. Wojciech Zamecznik, Jerzy Srokowski, Liliana Baczewska czy Rosław Szaybo. Wstęp wolny Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

5.11, g. 12:30

ZachwyTY: Mężczyzna idealny – o metalowej rzeźbie z 1. poł. XX wieku

Tematyczne oprowadzanie Barbary Przerwy dla rodziców z dziećmi w wieku do lat 2.

Każde spotkanie w nowym cyklu adresowanym do rodziców z małymi dziećmi toczy się wokół innego tematu przewodniego. Uczestnicy najpierw zostaną oprowadzeni po wybranej części wystawy czasowej „Wyrzeźbiony Wrocław”, a następnie w muzealnej kawiarni wezmą udział w dyskusji, podzielą się wrażeniami. W cenie biletu przewidziany jest też poczęstunek w postaci kawy lub herbaty.

Wstęp z biletem za 15 zł

Zapisy: tel. +48 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl.

Wydarzenie w ramach akcji #muzealniaki.

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu