Z OSTATNIEJ CHWILI. Wrocław. Z siekierą rzucił się na policjanta. Agresor został postrzelony

Dziś przed południem policjanci otrzymali wezwanie do jednej z kamienic przy ulicy Kościuszki, gdzie po klatce biegać miał agresywny mężczyzna z siekierą. Na miejscu okazało się, że zniszczył on drzwi jednego z sąsiadów, po czym zaatakował funkcjonariusza.

Być może chodziło o nieporozumienie między sąsiadami. Jeden z mieszkańców kamienicy przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu po godzinie 11 zaczął biegać po klatce schodowej z siekierą. Za jej pomocą próbował także rozwalić drzwi wejściowe do mieszkania swojego sąsiada. Na miejsce zostali wezwani policjanci.

- Przybyli na miejsce funkcjonariusze stwierdzili, że mężczyzna faktycznie przebywa na klatce schodowej i posiada niebezpieczne narzędzie. Co więcej, zaatakował on siekierą jednego z nich. Na szczęście policjantowi nic się nie stało, ponieważ ostrze trafiło w kamizelkę kuloodporną. Jednak w odpowiedzi na ten czyn, drugi funkcjonariusz użył broni - relacjonuje nadkom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.