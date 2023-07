Wzgórze Maślickie we Wrocławiu nadal z zakazem wstępu. Wewnątrz dawnego wysypiska łatwopalny gaz!

Jak miejskie wysypisko zamieniono w malownicze wzgórze

Miejskie śmieci na wysypisko przestano przywozić w 2000 roku . Olbrzymia hałda stała odkryta jeszcze przez kilka kolejnych lat. Składowisko istniało do 2010 roku . Od 2003 roku zaczęto podejmować działania mające na celu zrekultywowanie niebezpiecznej dla środowiska, usypanej tuż przy rzece hałdzie śmieci.

Początki funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych "Maślice" to 1967 rok . Wtedy rozpoczęto eksploatację tzw. "starej kwatery", która nie została wyposażona w uszczelnienie podłoża. Od 1994 roku śmieci zaczęto składować w nowej kwaterze, która posiadała już syntetyczne uszczelnienie dna oraz drenaż odcieków wydobywających się z wysypiska.

Szacuje się, że przez 33 lata na składowisku odpadów komunalnych „Maślice” wysypano blisko 2,5 miliona metrów sześciennych śmieci! Wysypisko przez większość czasu swojego funkcjonowania nie posiadało praktycznie żadnych zabezpieczeń. Wszystkie nieczystości z hałdy przenikały bezpośrednio do ziemi, wód gruntowych i do pobliskiej rzeki Odry!

Wzgórze choć z pozoru piękne, mroczną tajemnicę kryje wewnątrz

Po wielu latach, pod powierzchnią porośniętej zielenią ziemi, nadal zachodzi szereg reakcji biochemicznych. We wnętrzu wzgórza śmieci wciąż gniją, tworząc łatwopalny gaz. Przebywanie na wzgórzu nadal jest więc niebezpieczne!

Na skutek procesów zachodzących pod powierzchnią niewykluczone jest, że w każdej chwili może tam dojść do osunięcia gruntu i niekontrolowanej erupcji gazu. Dlatego też powstał specjalny system odgazowujący. Gaz odprowadzany jest rurami do stacji znajdującej się u podnóża byłej hałdy, gdzie następnie jest spalany. Z komina stacji wydobywają się gorące spaliny a po zmroku dostrzec można nawet płomień.