Wypadek na autostradzie A4 pod Legnicą. Nie ma rannych, są utrudnienia

TOP 10 najpopularniejszych ras psów w Polsce [GALERIA]

Husky, beagle, sznaucer, owczarek - to tylko niektóre z ras psów najbardziej lubianych przez Polaków. Co sprawia, że właśnie te rasy najlepiej odnajdują się w naszych domach? Które z nich są najlepszymi kompanami do zabawy? Wyróżniliśmy 10 ras, które w Polsce są wyjątkowo popular...