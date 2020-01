Wykoleił się tramwaj przy pętli w Leśnicy [UTRUDNIENIA, OBJAZDY]

Zdjęcie ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press

W pobliżu pętli tramwajowej w Leśnicy doszło do wykolejenia. Z szyn wypadł wóz MPK jadący z pętli w kierunku centrum miasta. Do wykolejenia doszło chwilę przed godz. 16, utrudnienia potrwają kilkadziesiąt minut. Wrocławski przewoźnik wprowadził zmiany w kursowaniu pojazdów. Tramwaje linii 3,10,20 skrócono do Pilczyc. Autobus 102 skierowano do pętli Pilczyce, a autobus linii 128 wydłużono do pętli Leśnica.