Wyjątkowe święto 90. Jubileuszu Pani Mirosławy Garniec w Aquaparku Wrocław

Pani Mirosława, która uwielbia pływać i aktywnie spędzać czas, od 2008 roku regularnie odwiedza Wrocławski Park Wodny. Choć dawniej bywała tu nawet pięć razy w tygodniu, obecnie spotykamy ją tutaj trzy razy w tygodniu. Ćwiczenia, pływanie i aktywność fizyczna są dla niej receptą na zdrowy tryb życia i dobre samopoczucie.

Z okazji jej 90. urodzin, Pani Mirosława została serdecznie powitana przez AquaEkipę oraz Zarząd Aquaparku. Spotkała się z urodzinową niespodzianką tuż po godzinie 8:00 przed głównym wejściem.

Uczciwie mówiąc, jestem tutaj trzy razy w tygodniu — poniedziałek, środa i piątek — bo uzależniłam się od tych dojazdów. Kiedyś korzystałam z tramwaju i autobusu i przychodziłam tutaj pięć razy w tygodniu, tylko sobota i niedziela to były dni wolne. Teraz, z wiekiem, trochę to się zmieniło, ale to miejsce to moje szczęście, to co trzyma mnie przy życiu. Rano wstaję, pakuję się i ruszam do Aquaparku - opowiada Pani Mirosława.