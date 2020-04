WYBORY PREZYDENCKIE. Poczta Polska wysyła maile do prezydenta Sutryka. Chce informacji o wyborcach

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

W czwartek (23 kwietnia) samorządy w całej Polsce otrzymały anonimowego maila (podpisanego „Poczta Polska”) z żądaniem przesłania rejestru wyborców. Mail wywołał poruszenie i wiele dyskusji. Po pierwsze, dlatego, że nikt z nazwiska go nie podpisał. Po drugie, pojawiły się wątpliwości prawne czy Poczta Polska w ogóle może dostać spis wyborców. To wrażliwe dane osobowe. A, póki co, nie ma ogłoszonych powszechnych wyborów korespondencyjnych.