Wybory 2020. Do liczenia głosów we Wrocławiu zgłosiło się 500 osób z PiS

Najwięcej osób zgłosił we Wrocławiu komitet Andrzeja Dudy – aż 524 kandydatów na członków komisji. Są też kandydaci Krzysztofa Bosaka - 62 osoby, Roberta Biedronia – 108 i Szymona Hołowni – 2. Pozostałych kilkadziesiąt osób zgłosiło się jeszcze przed epidemią. Ile ostatecznie osób będzie chętnych do pracy w komisjach, nie wiadomo. W piątek mogły jeszcze wpłynąć nowe zgłoszenia, a część chętnych się wycofuje - podaje portal Gazetawroclawska.pl.

Wybory Prezydenta RP są zaplanowane na 10 maja 2020 r. Do piątku ( 10 kwietnia ) przyjmowane były zgłoszenia osób, które chcą pracować w komisjach wyborczych. Żeby wybory przebiegły tak jak zwykle, we Wrocławiu potrzeba 3100 osób do komisji. Połowa z tej liczby jest potrzebna, aby osiągnąć wymagane przez przepisy minimum.

Tymczasem, trwają przygotowania do wyborów zarządzonych – jeszcze przed epidemią – tradycyjną metodą. Kolejny etap to szkolenia dla członków komisji wyborczych. Mają się zacząć 17 kwietnia, czyli zaraz po Wielkanocy.

Zwykle pomagał je organizować magistrat, choć to nie jest jego ustawowy obowiązek. Jeszcze w marcu prezydent Jacek Sutryk zapowiedział, że tym razem szkolenia władze miasta nie zorganizują. Prezydent od początku epidemii jest zwolennikiem przesunięcia wyborów na czas, kiedy będzie to bezpieczne dla zdrowia i życia glosujących i samych członków komisji.

Źródło: gazetawroclawska.pl

