Poczta Polska szykuje się do wyborów. Trwa przegląd skrzynek, listonosze będą chodzić parami [WYBORY PREZYDENCKIE]

Pakiet to karta do głosowania, oświadczenia o tym że głos oddaliśmy osobiście oraz koperty, do których trzeba będzie dokumenty te włożyć i w niedzielę wyborczą zanieść do specjalnych skrzynek nadawczych. Listonosze sami odbiorą je tylko od osób na kwarantannie i niepełnosprawnych.

Co dalej? W myśl projektu przepisów, pakiet ma zawierać dwie koperty. W jednej będzie karta do głosowania, w drugiej - oświadczenie, że się oddało głos. Z takim pakietem trzeba będzie pójść do skrzynki nadawczej. Gdzie? Tego jeszcze nie wiadomo. Z publicznych wypowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina wynika, że skrzynek będzie w całym kraju mniej więcej tyle samo, ile miało być komisji wyborczych w tradycyjnych wyborach. W praktyce wybory korespondencyjne będą więc wymagały od nas wybrania się w konkretne miejsce, by wrzucić głos do skrzynki, a nie do urny.

Pakiety mają być wrzucane do skrzynek na listy. W przypadku osób, które są na kwarantannie, pakiet – włożony do worka – ma być wieszany na klamce.

Gdyby na te dni miały wypadać terminy dostarczania takich świadczeń, jak emerytury, to mamy zrobić to wcześniej – mówi listonosz. - Powiedziano nam, że jest na to zgoda z centrali.

Urna na wycieraczce?

Od niepełnosprawnych i osób kwarantannie pakiety mają być odbierane przez pocztowców. To oni mają chodzić od domu do domu z urnami wyborczymi. Urna będzie stawiana na wycieraczce, a tam wyborca będzie wrzucał swój głos. Jak to ma być technicznie zorganizowane? Co z wyborcami niepełnosprawnymi, którzy o własnych siłach nie dojdą do drzwi? Nie wiadomo, bo pocztowcom do domów wchodził nie wolno.

Spytaliśmy wrocławską rzeczniczkę Poczty Polskiej o przygotowania do wyborów. M.in. o rzekome dodatkowe wynagrodzenia, wstrzymanie doręczania innych przesyłek na czas dostarczania wyborczych pakietów oraz przyspieszenie doręczania emerytur. Nie odniosła się do tych pytań w żaden sposób. Przekazała tylko ogólną informację potwierdzającą, że Poczta wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych przygotowuje się do wyborów.

„We współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych wypracowywane są szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości obsługi procesu wyborczego przez Pocztę Polską" – napisała Justyna Siwek. - „W Poczcie powołano zespół zajmujący się tymi zagadnieniami. Informacje na temat szczegółowych rozwiązań przekazywane są pracownikom zgodnie z harmonogramem”.