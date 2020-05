Wrocławskie targowiska na Świebodzkim i na Młynie otwarte w tę niedzielę (JAKIE OBOWIĄZUJĄ ZASADY?)

Targowisko na Dworcu Świebodzkim

Od niedzieli handlować mogą na nim przedstawiciele niemal każdej branży. W ubiegłym tygodniu zakazano sprzedaży na przykład odzieży czy butów. Teraz te obostrzenia są łagodzone. Nie można będzie jedynie handlować przedmiotami używanymi.

- Podjęliśmy kolejny krok w kierunku stopniowego odmrażania niedzielnego targowiska przy dworcu Wrocław Świebodzki. Jest to podyktowane wyjściem naprzeciw oczekiwaniom handlowców, którzy zwracali się do nas z prośbą o umożliwienie im sprzedaży swoich produktów i usług. Zgodziliśmy się na to, pod warunkiem utrzymania właściwego reżimu sanitarnego oraz obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa – mówi Tadeusz Szulc, dyrektor PKP S.A. oddziału gospodarowania nieruchomościami we Wrocławiu.