Targ na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu. Kupisz tam wszystko od warzyw po meble. Zobacz w galerii produkty i ceny

Dworzec Świebodzki został otwarty jako Breslau Freiburger Bahnhof w 1842 roku, a to czyni go najstarszym dworcem kolejowym we Wrocławiu. Po wojnie szybko został uruchomiony, ale w 1991 roku już wstrzymano na nim pociągi. Obecnie we Wrocławiu trwa dyskusja na temat przywrócenia Dworcowi Świebodzkiemu jego pierwotnej roli. Pierwsze pociągi miały by przyjechać już w latach 30-tych XXI w.