Wrocławskie Targi Dobrych Książek w Hali Ludowej [GALERIA ZDJĘĆ]

Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Niedziela (8 grudnia)

11.00-20.00 | Strefa relaksu – stoisko nr 08 | Maraton pisania listów Amnesty International

Jak co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Amnesty International mobilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. Podczas Maratonu 2019 będziemy pisać w sprawie młodych osób z 10 państw, których prawa człowieka zostały złamane.

11.00–12.00 | Sala Cesarska | Portret rodzinny – warsztaty plastyczne dla dzieci

Joanna Bartosik, ilustratorka książek dla dzieci i laureatka licznych nagród, zaprasza na warsztaty plastyczne, podczas których dzieci zajrzą do książki Moja mama, mój tata (Wydawnictwo Wytwórnia), przyjrzą się książkom z serii Raz, dwa, trzy i Dwa, trzy, cztery (Wydawnictwo Widnokrąg), a każdy uczestnik będzie mógł stworzyć rodzinny portret. Zajęcia skierowane jest do dzieci w wieku 5–7 lat. Zgłoszenia: wytwornia@wytwornia.com Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zaprasza Wydawnictwo Wytwórnia i Wydawnictwo Widnokrąg.