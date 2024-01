Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". To miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha. Zobacz zdjęcia...

Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku przypomina kościoły, jak z legendarnego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół świątyni i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Teraz można zostać właścicielem tej posiadłości przy granicy z Czechami. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

Dolnośląski kościół na sprzedaż. Miejsce na granicy sacrum i profanum

Nietypowe ogłoszenie sprzedaży nieruchomości na Dolnym Śląsku. Bynajmniej nie mieszkalnej, ale mogłaby taką być. Przy odrobinie fantazji i sporej sumie pieniędzy... Na sprzedaż jest zabytkowy kościół z 1580 roku, zbudowany w miejscu średniowiecznej świątyni. Ale właśnie takiego charakteru, zdaniem sprzedającego, nadają mu grube, kamienne mury. I coś w tym jest. Z pewnością panuje tu niesamowity klimat tajemniczości, coś między sacrum a profanum... Choć miejsce jest zdesakralizowane, mówiąc inaczej odświęcone, to jednak trudno zapomnieć o przeszłości i pierwotnym przeznaczeniu kilkusetletniej budowli.

Zabytkowy kościół z XVI wieku na sprzedaż znajduje się 35 km od Wałbrzycha i 30 od granicy z Czechami

Takie oferty to rzadkość. Stąd jej wyjątkowość. Na sprzedaż trafił kamienny kościół pw. św. Michała Archanioła w Okrzeszynie w gminie Lubawka na Dolnym Śląsku. Świątynia znajduje się ok. 30 km od granicy polsko - czeskiej oraz 35 km od Wałbrzycha i 55 km od Jeleniej Góry. I choć o Okrzeszynie turyści słyszeli zapewne niewiele, poza tym że kiedyś działał tu przemysł wydobywczy, lokalizacja jest atutem miejscowości. To pierwszy kościół, a w zasadzie były kościół po przekroczeniu granicy z Czechami. Bliskość dużych, ważnych turystycznie dolnośląskich miast, jest z pewnością dodatkowym atutem.

Najpierw kościół zbudowali tu Cystersi

Jako pierwsi miejsce to upatrzyli sobie Cystersi z Krzszowa, to oni wznieśli tu świątynię w 1352 roku. Nie przetrwała jednak do naszych czasów. Kościół pw. św. Michała Archanioła w obecnym kształcie zbudowano w miejscu dawnej cysterskiej świątyni w latach1580-1585, a dzisiejszy kształt zawdzięcza przebudowie z 1736 roku. Na sprzedaż jet także przykościelny cmentarz. Zabytkowy kościół w Okrzeszynie w gminie Lubawka jest na sprzedać Michał Jabłoński

Kościół w Okrzeszynie zdesakralizowano, może więc być nawet salą weselną czy dyskoteką albo hotelem

Najpierw był to kościół parafialny, a następnie cmentarny. Do 1945 roku odprawiano w nim nabożeństwa pogrzebowe. Później kościół zdesakralizowano i przekazano na rzecz Skarbu Państwa, a następnie gminy. Dziś jest w rękach prywatnych. Oznacza to, że może pełnić każdą funkcję.

Zdaniem sprzedającego świetnie nada się na: salę bankietową

salę weselną

salę konferencyjną "Niezaprzeczalnym atutem jest świetna akustyka budynku i po adaptacji może stać się wyjątkowym w obiektem w którym można organizować także wydarzenia muzyczne" chwali sprzedający. I zaznacza, że w bliskim sąsiedztwie znajduje się nowy hotel. Były zabytkowy kościół ma 242 mkw powierzchni. Jest jednonawowy z wydzielonym prezbiterium. Od strony zachodniej funkcjonowała zakrystia, a od wschodniej kostnica. Nad nawą jest drewniany strop, a nad prezbiterium sklepienie krzyżowe. W ogłoszeniu sprzedaży kościoła w Okrzeszynie zaznaczono, że konstrukcja nadaje świątyni średniowiecznego wyglądu. Zabytkowy kościół w Okrzeszynie w gminie Lubawka jest na sprzedać Michał Jabłoński Zabytek znajduje się na działce o powierzchni 2650 mkw. Otoczony jest starymi, zabytkowymi drzewami oraz dawnym cmentarzem ewangelickim.

Ogłoszenie "wisi" na portalach o sprzedaży nieruchomości od listopada ub. roku. Cena za zabytek to 800 000 zł do negocjacji, na razie chętnych brak. Zobaczcie zdjęcia wyjątkowej, renesansowej świątyni na sprzedaż Tutaj znajduje się kościół na sprzedaż w Okrzeszynie, zobacz na mapie poniżej Zobacz też

