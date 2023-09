Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2023. Krasnale rządzą w mieście. ZDJĘCIA I FILM z pierwszego dnia imprezy

Krasnoludki rządzą we Wrocławiu przez cały weekend

To radość szczególnie dla dzieci, w otwarciu uczestniczyło kilkaset maluchów. Po otwarciu Festiwalu Krasnoludków we Wrocławiu, dzieci poszły do wielkiej wioski krasnoludków w Ogrodzie Staromiejskim. To tam przez weekend organizowane są zabawy i konkursy. P

Po pokazie tańca mażoretek dzieci z kilkunastu szkół podstawowych i przedszkoli zabrały się do pracy nad dekorowaniem kartonowych domków. Na twórców najpiękniej udekorowanej krasnalowej chatki czekają nagrody! Na dzieci czekają także gry planszowe i edukacyjne, warsztaty bębniarskie na Scenie Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek.

Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków >>