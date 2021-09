Wrocławski Caritas po raz kolejny pomoże bezdomnym. Trwa zbiórka [ZDJĘCIA]

- W takim plecaku osoby w kryzysie bezdomności niosą całe swoje życie, cały swój dobytek – wyjaśnia s. Aneta Banyś, koordynująca pracę łaźni. – Przekazując nam taki plecak, można do niego włożyć najbardziej potrzebne artykuły: termosy, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, pastę, skarpetki, śpiwór. Przyjmujemy również odzież, ale wyłącznie męską – zaznacza siostra.

Odzież powinna być w dobrym stanie, czysta i nadającą się do ubrania.

- My tę odzież sortujemy, sprawdzamy tak, aby rzeczywiście mogła jeszcze służyć. Szczególnie potrzebne są buty. Dobre, ciepłe i nieprzemakalne. To marzenie każdego bezdomnego – opowiada Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

Plecaki, termosy, śpiwory i odzież można przynosić do łaźni Caritas na ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku, od 6.00 do 14.30. Można też wysłać paczkę na adres: Łaźnia Caritas, ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław.