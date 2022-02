Wrocławianin zwierzył się taksówkarzowi, że chce popełnić samobójstwo. Pomoc przyszła na czas

Do mogącej zakończyć się tragicznie sytuacji doszło w środę (9 lutego) w godzinach porannych we Wrocławiu.

"Informację o mężczyźnie, który może podjąć desperacki krok, policjanci otrzymali od zaniepokojonego kierowcy, który przewoził mężczyznę do miejsca zamieszkania. Podczas przejazdu zauważył, że jest on w złym stanie psychicznym i wyraża myśli samobójcze. Poinformował o wszystkim wrocławskich policjantów, wskazując miejsce, w którym wysadził klienta" - przekazuje sierż. szt. Paweł Noga z Komendy Miejskiej we Wrocławiu.