Wrocław. Zostałeś okradziony? Może to są twoje rzeczy! Sprawdź! (TO ZNALEZIONO U ZŁODZIEJA)

Policjanci od dłuższego czasu otrzymywali sygnały o kradzieżach elektronarzędzi. Podczas działań operacyjnych ustalili, że osoba zamieszana w kradzieże może przebywać na wrocławskim Zakrzowie.

- Policjanci podjęli obserwację wskazanego obszaru. Mieli już ustalony pojazd, którym mógł poruszać się sprawca kradzieży i obserwowali otoczenie, czekając na samochód. Gdy osobowy fiat znalazł się w zasięgu ich wzroku, kryminalni rozpoczęli działania – wylegitymowali mężczyznę siedzącego za kierownicą i sprawdzili dokładnie samochód. Kierującym okazał się być 36-letni mieszkaniec Wrocławia. W aucie policjanci ujawnili dwie wkrętarki akumulatorowe, piłę tarczową oraz 7 woreczków z białym proszkiem. Policyjny tester wstępnie określił, że może to być amfetamina, łącznie ponad 100 porcji - mówi st. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji.

Zatrzymany ponadto posiadał przy sobie klucz do pomieszczenia gospodarczego, w którym policjanci znaleźli poszukiwany sprzęt. Były to cztery wkrętarki akumulatorowe, lampy, walizki z narzędziami, wiertła, akumulatory do elektronarzędzi oraz inne przedmioty. Były tam też narkotyki, kolejne kilkaset porcji w postaci woreczków z białym proszkiem oraz tabletki.