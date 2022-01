Wrocław. Zobaczcie, co dzieje się w Porcie Miejskim przy ul. Kleczkowskiej (ZDJĘCIA)

- Port Miejski jest symbolem tego, jak kiedyś patrzyło się na miasto. Ta inwestycja z przełomu XIX i XX w., kiedy to ówczesny Wrocław rozwijał się bardzo gwałtownie, była pomysłem na uregulowanie ruchu towarów i uporządkowanie transportu. Przynosiła też konkretne dochody do miejskiej kasy. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie było już takiej inwestycji i to, co się tam teraz dzieje odbywa się tylko i wyłącznie w interesie inwestora, który prowadzi prace budowlane. Przerabia są tam wszystko bez pamięci o historii i mimo tego, że cały zespół stanowi wyjątkowy zabytek, a poszczególne budynki są wpisane do rejestru, to już dokonano tam wielu wyburzeń, a zabytkowe obiekty praktycznie zmarnowano – mówi prof. Piotr Gerber, architekt i historyk architektury z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego.