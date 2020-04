Wrocław. Zobacz, jak zmieni się rondo na Powstańców Śląskich. Będzie piękne! (WIZUALIZACJE)

W ciągu najbliższych tygodni powinno się tam zrobić naprawdę ładnie za sprawą nowe, efektownej zieleni, która ożywi to miejsce.

Zieleń na rondzie Powstańców Śląskich we Wrocławiu to projekt z budżetu obywatelskiego sprzed dwóch lat. Został zaakceptowany przez urzędników, a za stworzenie koncepcji zazielenienia tego miejsca zabrała się wrocławska Pracownia Architektury Krajobrazu iKROPKA Dominiki Krop - Andrzejczuk

Projekt jest już gotowy, a dzięki wizualizacjom, możemy sobie wyobrazić, jak wkrótce zmieni się to ważne miejsce w naszym mieście. Architekci krajobrazu z iKROPKI dotarli do historycznych materiałów z 1900 roku i w swojej propozycji nawiązali do ówczesnych rozwiązań. Projekt był także konsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków i otrzymał jego pozytywną opinię.

Głównym założeniem projektu było ukwiecenie przestrzeni, dlatego zdecydowano się na zastosowanie wielobarwnych rabat bylinowych i łąk kwietnych. Jednak do rabat wprowadzono także roślinność zimozieloną, tak by całe założenie wyglądało dekoracyjnie nie tylko wiosną czy latem, ale przez cały rok. Co ciekawe, jedna z zaprojektowanych łąk to „Smogówka”. To mieszanka nasion kwietnej łąki, która świetnie sprawdzi się w mieście i pomoże zwalczać zanieczyszczenie powietrza, czyli popularny smog.