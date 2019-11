(© Tomasz Hołod)

Reżyserzy popkultury – Łukasz Ronduda i pokaz filmu „Serce miłości”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Reżyserzy popkultury w DCF”. 22 listopada o 20:00 o wcielaniu performansu do filmu opowie reżyser i scenarzysta Łukasz Ronduda. Spotkanie poprowadzi Kaja Klimek.

22 listopada | godz. 20.00 | Bilety: 13/16 zł



"Na noże" - pokazy przedpremierowe

Wiele motywów. Jedna ofiara. Zero dowodów. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe thrillera Riana Johnsona, reżysera "Gwiezdnych wojen". "Na noże" to film z gwiazdorską obsadą, z Danielem Craigiem i Chrisem Evansem na czele. 22.11, godz. 20:15 | 23.11, godz. 20:15 | 27.11, godz. 20:15 | 28.11, godz. 20:15



Szaniawski w DCF – „Na Boga”, reż. Marcin Liber

Zapraszamy na kolejną odsłonę projektu „Szaniawski w DCF”, w ramach którego odbywają się pokazy kinowe archiwalnych spektakli wałbrzyskiego teatru. Tym razem pokażemy spektakl "Na Boga!" w reż. Marcina Libera. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.

25 listopada | godz. 19:00 | Wstęp wolny



Książka na ekranie – „Łowca androidów”

W listopadowym wydaniu „Książki na ekranie” kultowy film na podstawie kultowej powieści - „Łowca androidów” Ridleya Scotta (film z 1982 roku, w reżyserskiej wersji) na podstawie powieści Philipa Dicka „Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?”. Rzadka okazja, by zobaczyć ten tytuł na dużym ekranie.

28 listopada | godz. 20.00 | Bilety: 13 zł



