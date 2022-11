American Film Festival we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. Ile kosztują bilety i pakiety dostępu online? Michał Perzanowski

13. edycja American Film Festival odbędzie się w dniach 8-13 listopada we Wrocławiu. W programie jest aż 88 filmów, a 37 z nich to pokazy premierowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się m.in. film "Wieloryb" z Brendanem Fraserem powracającym do aktorstwa po walce z depresją. Co jeszcze warto obejrzeć? Ile kosztują bilety i karnety? Przeczytajcie poniżej.