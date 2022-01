Korek na AOW zaczyna się na wysokości ul. Kamieńskiego i ma blisko 13 kilometrów długości. Rozładowuje się dopiero na węźle Wrocław Lotnisko.

Tu doszło do wypadku na AOW:

Utrudnienia czekają także kierowców jadących autostradą A4 od Wrocławia w kierunku Legnicy. Po wypadku, do którego doszło na wysokości zjazdu do Pietrzykowic dochodzi do spowolnienia ruchu na autostradzie.