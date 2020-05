Wrocław. Ukradli rowery elektryczne. Straty? 114 tysięcy złotych!

Zginęły trzy jednoślady, dwa są unikatowe i cenne, trzeci natomiast ukradziono prawdopodobnie ze względu na to, że był podobny do bardziej cennego modelu i złodzieje woleli zabrać wszystkie, aby na pewno się nie pomylić.

- Dwa najdroższe jednoślady nie stały obok siebie. Znajdowały się także w głębi sklepu. Mimo to włamywaczom wystarczyły 4 minuty, aby wybić szybę, wejść do pomieszczenia, zabrać rowery i się ulotnić. Po tym czasie bowiem przyjechała już na miejsce ochrona - opowiada Łukasz Fyda, kierownik sklepu Remar Sport przy Powstańców Śląskich we Wrocławiu.