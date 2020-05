Wrocław. Tramwaje i autobusy będą jeździć inaczej przez centrum (WIELKIE ZMIANY)

Od dziś (30 maja) tramwaje jeżdżą przez wyremontowane rozjazdy tramwajowe na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej i Podwale (od strony placu Teatralnego), oraz na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Teatralnej (od strony ulicy Kołłątaja).

Także dziś w związku z remontem rozjazdów, częściowo wyłączono z ruchu skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej (od strony Dworca Głównego). Do końca lipca wymienione zostaną szyny na obu torach tramwajowych. Koszt inwestycji to 1,6 mln zł.

Wymiany rozjazdów i torowisk w centrum Wrocławia to pierwsze z ponad 10 zaplanowanych przez MPK remontów, które potrwają do końca wakacji. Łączny koszt wszystkich prac w tym roku to 80 mln zł.

Od dziś (30 maja) inaczej kursuje tramwaje na liniach: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 31, 32, 33, 70 i 76 oraz autobusy na liniach: K, N, 110, 145, 146, 241, 242, 243, 245, 246, 251, 253, 255 i 259.

TRAMWAJE:

Linia 2

"Dwójka" kursuje w obu kierunkach objazdem od ulicy Powstańców Śląskich przez ulicę Świdnicką, plac Teatralny i ulicę Teatralną do ulicy Piotra Skargi z pominięciem przystanku "Dworzec Główny" i "Wzgórze Partyzantów".