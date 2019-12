Przeczytajcie, co chciał zrobić kierowca i kto pokrzyżował mu plany...

- Kierowca jechał pasem ruchu przeznaczonym do skrętu w prawo, w ostatniej chwili zjechał na zatłoczoną część jezdni, na której stały pojazdy jadące na wprost i zatrzymał się pod sygnalizatorem świetlnym, bezpośrednio na przejściu dla pieszych - mówi sierż. szt. Przemysław Ratajczyk z wrocławskiej policji.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Na Ostatnim Groszu, Legnicka i Milenijna. Kierowca busa, których jechał od Gądowianki w stronę mostu Milenijnego postanowił ominąć korek przed światłami na skrzyżowaniu.Radość kierowcy z tego, że udało mu się zaoszczędzić trochę czasu, trwała jednak bardzo krótko. Zaraz za skrzyżowaniem został bowiem zatrzymany do kontroli przez policjantów z grupy SPEED, którzy jechali za nim nieoznakowanym radiowozem i obserwowali jego poczynania na drodze.Kierowca busa dostał mandat, ale na tym nie koniec. Kontrola pojazdu wykazała wiele uchybień stanu technicznego na tyle poważnych, że auto nie nadawało się do dalszej jazdy. Nie miało również aktualnych badań technicznych, a dowód rejestracyjny już wcześniej został zatrzymany przez mundurowych.