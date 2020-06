Wrocław. Ruszają gonitwy na Partynicach. 24 czerwca odbędzie się drugi dzień wyścigowy sezonu 2020 (PLAN GONITW)

W Przylądku Nadziei wystartował Charytatywny Maraton Szycia

Mali Pacjenci kliniki onkologicznej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu wzięli udział w wyjątkowym przedsięwzięciu: zaprojektowali… najprawdziwszą maszynę do szycia! Nazywa się „Nadzieja”, wyprodukowała ją firma Łucznik i w niedzielę miała swoją oficjalną premierę. I to jaką! Przeds...