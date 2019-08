Wrocław. Rowerzyści kompletnie bez wyobraźni. Zobacz wypadek na ul. Krzywoustego (FILM)

Na ul. Krzywoustego doprowadzili do wypadku, w którym sami zostali poszkodowani, doprowadzając przy tym do skrajnie niebezpiecznej sytuacji w tym ruchliwym miejscu. Dzięki nagraniu z kamery zainstalowanej w samochodzie, wiemy jak doszło do tego zdarzenia. Nagranie umieścił popularny kanał YouTube "Stop chamstwu na drodze".

Do wypadku na ul. Krzywoustego w pobliżu centrum handlowego Korona doszło w środę - 14 sierpnia. Trzech rowerzystów postanowiło przedostać się przez ruchliwe jezdnie ulicy Krzywoustego, które mają tutaj po 3 pasy, a do tego na środku znajduje się bariera energochłonna.

Część kierowców, widząc co się dzieje, zatrzymała się, by przepuścić znajdujących się już na jezdni rowerzystów. Nie zauważył ich kierowca motocykla i doszło do zderzenie. Rowerzyści z potłuczeniami, sami opuścili drogę. Jak relacjonuje wrocławska policja, później uciekli, porzucając swoje jednoślady.