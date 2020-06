Wrocław. Remont ulicy Żmigrodzkiej będzie kosztował prawie 9 milionów złotych (SZCZEGÓŁY)

Faktycznie ostatni poważny remont torowisko przeszło na początku lat 90’ XX i wtedy zastosowano tam technologię znaną z kolei. Nikt wówczas nie brał pod uwagę hałasu – dziś jak mówili mieszkańcy w siedzibie Rady Osiedla tramwaje są głośne. MPK już wcześniej wprowadziło ograniczenie prędkości do 30 km/h ze standardowych 50.

- Będzie ładniej, szybciej a przede wszystkim ciszej. O to ostatnie prosili sami mieszkańcy i rada Osiedla Karłowice-Różanka, która zebrała 400 podpisów pod petycją o remont torów – cieszył się dziś Grzegorz Maślanka, przewodniczący Rady Osiedla Karłowice-Różanka. Lata całe prosiliśmy o remont – a teraz się ruszyło i to od razu w dwóch miejscach na pętli i na Żmigrodzkiej.

Remont pętli to prawie milion złotych – dokładnie 997 tysięcy złotych. Modernizacja Żmigrodzkiej natomiast będzie kosztowała niemal 8,5 miliona złotych. Firmy wykonujące prace czyli Zakład Sieci i Zasilana z Wrocławia (Zawalna) oraz KZN Rail z Krakowa (Żmigrodzka) remonty rozpoczną 27 czerwca a całość ma być gotowa przed końcem wakacji, 19 sierpnia.

- Po remoncie nie tylko tramwaje będą cichsze ale i szybsze. Odwodnione torowisko przykryje hummus a na nim wyrośnie trawa. W której widać będzie tylko 4 szyny. – opisywał Krzysztof Balawejder, prezes MPK. Tramwaje po remoncie wrócą do standardowej dla tego odcinka prędkości 50 kilometrów na godzinę. Wtedy będziemy mogli pozdejmować tabliczki ograniczające prędkość naszych pojazdów i podarować je tutejszym mieszkańcom na pamiątkę ich starań.

Wyremontowany zostanie nie tylko zakładany pierwotnie odcinek Żmigrodzkiej między Bałtycką a Broniewskiego, ale też jej fragment od Broniewskiego do ulicy Na Polance czyli niemal do wysokości Mostu Trzebnickiego.

- Wracamy do Wrocławia po kilku latach – mówił na spotkaniu z rada osiedla i dziennikarzami Grzegorz Leszczyński z KZN Rail z Krakowa wykonawca remontu na Żmigrodzkiej. Robiliśmy wcześniej między innymi remont waszego Dworca Głównego, wcześniej byliśmy na placu Grunwaldzkim, projektowaliśmy i przerabialiśmy Bardzką i Świeradowską. Teraz zajmiemy się północą waszego miasta.

Sama Żmigrodzka to wymiana blisko 800 metrów torowiska, przede wszystkim zmieni się jego wygląd, bo całe po remoncie zostanie obsiane trawą, a wykonawca jest zobligowany, by w czasie trwania gwarancji o zielone torowisko dbać i je regularnie kosić. Potem przejmie to zadanie MPK. Trawa zniweluje hałas, jaki powstaje w czasie przejazdu tramwajów. Tramwaje będą cichsze a jednocześnie będą mogły pojechać szybciej.