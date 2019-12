- Nie jest za późno, żeby przeżyć koniec roku solidarnie i radośnie z młodymi ludźmi z całej Europy i z innych kontynentów. Międzynarodowy zespół, który od trzech miesięcy przygotowuje 42. Europejskie Spotkanie, zwraca się do osób dobrej woli z Wrocławia i okolic z pilnym apelem o ugoszczenie u siebie dwóch, trzech lub większej liczby osób - czytamy w apelu.

- Nadal szukamy 7.100 miejsc, aby ugościć uczestników Europejskiego Spotkania Młodych - piszą organizatorzy.28 grudnia około 15.000 młodych ludzi z całej Europy przyjedzie do Wrocławia na pięć dni i cztery noce.- Wszystkim chcielibyśmy dać możliwość zamieszkania, nawet w najskromniejszych warunkach, u mieszkańców Wrocławia i okolic, tak jak to było podczas czterech poprzednich spotkań europejskich w Polsce. Nawet przy pomocy bardzo prostych środków można tworzyć więzi przyjaźni - mówią organizatorzy.Warunki udzielenia gościny są bardzo proste: rano śniadanie a wieczorem 2 m2 na podłodze, żeby rozłożyć śpiwór i karimatę. Przez cały dzień uczestnicy będą brać udział w programie w mieście, do domów będą wracać dopiero wieczorem ok. godz. 22.00.- Do Bożego Narodzenia i jeszcze po Świętach będziemy przyjmować zgłoszenia zakwaterowania. Osoby gotowe przyjąć młodych ludzi u siebie prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z najbliższą parafią. Można to również zrobić w naszym Centrum Przygotowań (ul. Piastowska 1a) lub za pomocą formularza na stronie internetowej:https://taizewroclaw.pl/contact/ - informują organizatorzy.Nie pierwszy raz Taizé organizuje spotkanie europejskie we Wrocławiu; poprzednie dwa odbyły się w latach 89 i 95,i pozostało po nich niezatarte upływem lat wspomnienie niezwykle życzliwej gościnności mieszkańców miasta Wrocławia, okolicznych miasteczek i wiosek.Wrocławskie spotkania wyznaczyły pewien standard i od tej pory w innych miastach, gdzie odbywały się spotkania europejskie, w Lizbonie, Paryżu, Berlinie, Barcelonie, Brukseli…, starano się o ugoszczenie wszystkich uczestników u mieszkańców.Młodzi ludzie, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, pragną przyczynić się do budowania bardziej braterskiego i przyjaznego świata.