Wrocław. Przekazał ciało partnerki na cele naukowe. Niedawno otrzymał fakturę Justyna Orlik

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który kilkanaście lat temu przystąpił wraz ze swoją partnerką do programy "Świadomej Donacji Zwłok". Co to oznacza? Po śmierci ciała donatorów są wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a to pozwala studentom kształcić ich umiejętności i zdobywać wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego ciała. Pan Ryszard jak twierdzi miał nie ponosić w związku z tym żadnych kosztów, tymczasem otrzymał do zapłacenia fakturę...