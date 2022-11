Oddali ciała nauce. Program świadomej donacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu [WAŻNE INFORMACJE]

Donacja zwłok oznacza darowiznę, nieodpłatne przekazanie swojego ciała po śmierci do celów badawczych oraz naukowych.

Dr n. med. Zygmunt Domagała z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego nie wyobraża sobie uczenia anatomii bez kontaktu studentów z ciałem zmarłego.

– Nie chodzi jedynie o oswojenie się z ludzkim ciałem, co jest niezbędne w zawodach medycznych. Ogromne znaczenie ma także nauczenie studentów szacunku do zmarłego, by mogli w przyszłości postępować zgodnie z najwyższymi zasadami etyki. Nie nauczymy ich tego jedynie za pomocą programów komputerowych i fantomów, które stanowią cenne uzupełnienie, ale nie zastąpią zajęć w prosektorium. Ważnym elementem zawodu lekarza jest pomoc w przejściu od życia do śmierci, a tu konieczna jest szczególna wrażliwość – wyjaśnia dr Domagała.