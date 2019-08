Wrocław. Prywatny dom studencki na Ołbinie już prawie gotowy. Zobacz zdjęcia

Kończy się modernizacja dawnej siedziby Orange przy ul. Prusa 9, która zmienia się w prywatny dom studencki. Z elewacji zniknęły rusztowania, odsłaniając starannie odrestaurowaną fasadę. Architekci z AP Szczepaniak odtworzyli jej historyczne elementy. Budynek jest stonowany i elegancki. Pierwsi studenci wprowadzą się do niego już w październiku.

Metamorfoza przy Prusa. Akademik LAS prawie gotowy Budynek przy ul. Prusa po rewitalizacji zyskał nowe walory estetyczne. Projekt jego przebudowy stworzyła renomowana wrocławska pracownia AP Szczepaniak. Zakres prac musiał być skonsultowany z konserwatorem zabytków, ponieważ obiekt znajduje się na obszarze chronionym. Jego forma została dostosowana do kamienicowego charakteru południowej pierzei ul. Prusa. Ocieplono elewację, ale z zachowaniem elementów architektonicznych sprzed remontu. Historyczne detale, takie jak gzymsy, opaski i boniowanie, zostały starannie odtworzone, dzięki czemu elewacje otrzymały dodatkowy pierwszy plan. – Budynek zachował wysokie walory estetyczne i nawiązuje do historycznego charakteru tego obiektu. Dzięki tej starannej i pieczołowitej rewitalizacji, zyskała cała okolica – ocenia architekt Agnieszka Szczepaniak. Dominującym kolorem na elewacji jest jasnoszary, dzięki czemu kompozycja jest spójna i stonowana. Dodatkowo wprowadzonym detalem są balustrady w oknach. Z kolei dodatkowe wejście do akademika stanowi winda zlokalizowana w podwórzu i dostępna z zewnątrz, umożliwiająca wygodny dostęp osobom niepełnosprawnym. Zachowano bramę i wejścia do budynku od strony ulicy i podwórka. Kolor wnętrza bramy będzie bardziej żywiołowy, co ma zapowiadać to, co dziać się będzie w środku akademika.

Powściągliwość wielką zaletą Projekt zakładał także nadbudowę istniejącego budynku o dwie kondygnacje w jego niższej części i o jedną kondygnację w wyższej. – Proporcje nie są zaburzone, ponieważ nadbudowa nie wykracza poza obrys dolnej

części budynku – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak. – Nadbudowa płynnie koresponduje z elewacją. Dobudowaną część wykończono płytami w kolorze zielono-niebieskim imitującym platynę. Okna najwyższych kondygnacji otrzymały obramowanie z blachy, tworząc pionowe pola nawiązujące do pionowych pól pomiędzy pilastrami w odnowionej części tynkowanej. - Nadbudowa, jak i cały budynek, jest zrównoważona i konserwatywna, co może się podobać. Podeszliśmy do tematu bardzo ostrożnie. Powściągliwość jest w tym przypadku dużym atutem, która razem ze stonowaną kolorystyką nieco uspokaja chaos kompozycyjny panujący w otoczeniu – dodaje Agnieszka Szczepaniak. W Lesie jak w hotelu W środku trwają intensywne prace wykończeniowe. Akademik LAS (Living and Studying) powinien być gotowy jesienią. Pierwsi studenci wprowadzą się do niego w nowym roku akademickim. Będą mieli blisko na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i do parku Tołpy. W pięciopiętrowym Lesie zamieszka ich maksymalnie 150.

Na lokatorów czekają wyposażone i umeblowane mikroapartamenty. Do wyboru jednoosobowe lub dwuosobowe. Część z nich to pokoje współdzielone, część to moduły dwupokojowe, inne mają antresolę. Każdy z osobną łazienką i częścią kuchenną. Ich wielkość to od 20 do 40 mkw. Znajdą się także mikroapartamenty dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesny akademik to wysoki standard i niepretensjonalny design. – Kiedyś studenci mogli tylko pomarzyć o akademiku zlokalizowanym w tak nieprzeciętnym budynku. LAS to bardzo oryginalny pomysł, zaprojektowany i realizowany z najwyższą dbałością o detale. Myślę, że spodoba się nie tylko studentom, ale wszystkim wrocławianom z Ołbina – uważa Agnieszka Szczepaniak.

Studenci będą mieli do dyspozycji klubokawiarnię, recepcję, pralnię, a nawet usługę sprzątania pokoi na życzenie, z możliwością zakupu pościeli i ręczników. W kuchniach znajdą podstawowy sprzęt. Żelazka, deski do prasowania czy odkurzacza także nie muszą zabierać z domów. LAS to jednak nie tylko dom studencki. Osoby przyjeżdżające do Wrocławia na weekend także będą mogły się tu zatrzymać. Obiekt pełni bowiem dodatkowo funkcję aparthotelu. Inwestorem jest firma Probuild. Właściciel planuje jeszcze budowę budynku wewnątrz podwórka. Znajdzie się w nim kolejnych 100 mikroapartamentów. Szacowany koszt dwuetapowej inwestycji to 44 mln zł.

polecane: 60 Sekund Biznesu: Wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych