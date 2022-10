Luksusowy apartamentowiec Bernardyńska we Wrocławiu przy placu Dominikańskim już w budowie. Będzie luksusowo. Zobacz wizualizacje!

Siłownia, basen, Spa i kort do squasha dla mieszkańców, którzy będą mieszkać w luksusowych apartamentach o powierzchni od 30 mkw. do 200 mkw. i wysokości od 275 do 340 cm, do których wejście będzie ze 100-metrowego holu o wysokości 8 metrów - to wewnątrz. A na zewnątrz przemyślana bryła budynku, która kompozycyjnie wpisze się w już istniejącą tam zabudowę, którą tworzą pozostałości po klasztorze i pobernardyński kościół. Do tego dbałość o jak największą ilość zieleni, otwartą przestrzeń, rozwiązania charakterystyczne dla Wrocławia i spasowanie z kamienicami.