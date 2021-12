Wrocław: Progoza pogody na sylwestra i Nowy Rok. Sprawdź

W sylwestrowy piątek, 31 grudnia, będzie aż 12°C. Jednocześnie możemy spodziewać się opadów deszczu i silnego wiatru (do 55 km/h). Noc sylwestrowa będzie ciepła i deszczowa. Temperatura minimalna od 2°C na północy do 9°C na południowym wschodzie.

Z powodu porywistego wiatru temperatura odczuwalna będzie niższa.

Nowy 2022 Rok rozpoczniemy deszczowo; więcej rozpogodzeń tylko na północnym wschodzie – to zwiastun napływu mroźnej masy powietrza i ochłodzenia. Temperatura maksymalna od 5°C na północy do 10°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, głównie z kierunków północnych.