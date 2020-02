Wrocław. Policjanci uratowali życie mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo

We wtorek (18 lutego) po godz. 18 policjanci z Ołbina otrzymali zgłoszenie o 30-latku, który zamknął się w mieszkaniu i chce odebrać sobie życie. Po przyjeździe na miejsce znaleźli mężczyznę leżącego na podłodze - miał duże problemy z mówieniem, a przy nim leżało opakowanie po lekach. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, ratownicy z pomocą policjantów (mężczyzna był agresywny) przewieźli go do szpitala.

