Wrocław: Policja złożyła wniosek o zamknięcie Stadionu Wrocław na następny mecz

O wydarzeniach z niedzieli i ich bezpośrednich skutkach informowaliśmy TUTAJ. Po meczu Śląska przeciwko Legii Warszawa, podczas którego pseudokibice obu zespołów złamali przepisy prawa stosując materiały pirotechniczne, funkcjonariusze policji zatrzymali 28 mężczyzn. Za złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Co więcej, jak wczoraj nieoficjalnie ustaliliśmy, reperkusje niedzielnych wydarzeń mają się odbić także na samym klubie. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zapowiedziała złożenie wniosku o zamknięcie trybun podczas sobotniego spotkania przeciwko Lechowi Poznań. Dziś te informacje potwierdziliśmy u źródła. - Możemy potwierdzić, że do Urzędu Wojewódzkiego trafił wniosek o zakazie organizacji imprezy masowej na Stadionie Wrocław. Wszczęcie postępowania administracyjnego leży po stronie wojewody - usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Śląsk Wrocław złożył wniosek o ograniczenie ewentualnej kary do zamknięcia jedynie trybuny B, na której znajduje się tzw. "młyn", gdzie odpalono materiały pirotechniczne. Komenda wojewódzka pozostała przy swoim wnioskowaniu nieugięta, zaznaczając, że zakaz miałby objąć cały obiekt.