Wrak Race Sułów nad Baryczą w Sułowie w gminie Milicz. Święto fanów motoryzacji i pomoc dla chorego Dawida ZDJĘCIA, FILM

Jak co roku, zawody Wrak Race Sułów przyciągają wielu pasjonatów tego sportu

Tym razem w imprezie Wrake Race Sułów wzięło udział prawie 100 pojazdów, co dowodzi rosnącej popularności tej formuły w Polsce. Co więcej, zawody zawsze towarzyszy akcja charytatywna, a dziś zebrano fundusze dla chorego Dawida, który doznał wypadku.

Wrak Race to nie tylko seria wyścigów, ale także okazja do koncertów i integracji między uczestnikami. Organizatorzy przygotowali także loterię, w której główną nagrodą był samochód Polonez Caro.

Samochody biorące udział w Wrak Race rywalizują w trzech różnych kategoriach. Pierwsza z nich to "cywile", czyli auta niezmodyfikowane. Druga kategoria to "1600", gdzie już modyfikacje są dozwolone. Natomiast trzecia kategoria, "2.0", to obszar, gdzie rywalizują samochody o pojemności dwóch litrów, co stanowi najbardziej zaawansowany i wysoce konkurencyjny segment tych zawodów.