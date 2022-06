8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton już w sobotę. W biegu wystartuje ponad 12 000 osób z 32 krajów

Trasa nocnego półmaratonu we Wrocławiu. Przez Halę Stulecia!

Trasa prowadzi przez aleję Różyckiego, most Szczytnicki, plac i most Grunwaldzki, ulicę Pułaskiego, Małachowskiego, Ślężną, aleję Wiśniową, ulicę Powstańców Śląskich, Kazimierza Wielkiego, Grodzką, mosty Piaskowy i Tumski, ulicę Katedralną na Ostrowie Tumskim, most Pokoju, znów przez most Grunwaldzki, Wybrzeże Wyspiańskiego, most Zwierzyniecki, ulicę Kopernika i Paderewskiego. Meta na stadionie Olimpijskim, gdzie zapłonie znicz.

Organizatorzy

Na 18. kilometrze trasa biegnie przez Halę Stulecia i wokół fontanny multimedialnej. Miłym dla oka akcentem będą także specjalnie przygotowane podświetlenia historycznych budynków znajdujących się po drodze.