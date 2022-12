Panthers Wrocław szuka zawodników wśród piłkarzy. Już jutro na Stadionie Olimpijskim odbędą się kicking Derby. Do wygrania 5000 zł! Remigiusz Biały

Idealny zawodnik musi łączyć w sobie dwie cechy – siłę uderzenia oraz precyzję.

Panthers Wrocław szuka zawodników wśród piłkarzy. Drużyna futbolu Amerykańskiego przygotowuje się do ligowych zawodów - European League of Football, które odbędą się w czerwcu 2023. Już jutro, 3 grudnia na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się impreza Kicking Derby, podczas której wrocławskie pantery będą poszukiwać talentów do zasilenia składu. Na najlepszego kopacza czeka 5000 zł do wygrania.