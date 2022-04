Śląsk Wrocław ostrzega piłkarzy: w I lidze nie będzie tak różowo

W niedzielę wieczorem Śląska Wrocław wydał komunikat, w którym informuje, że zawiesza kwietniowe pensje piłkarzy po kompromitacji z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (0:4). Odpowiedzialność za obecną sytuację wziął na siebie dyrektor sportowy Dariusz Sztylka, który "oddał się do dyspozycji zarządu". Co w praktyce oznaczają te ruchy?

Oba mają wymiar symboliczny. Owszem - to znak dla kibiców, zagrywka PR-owa, ale kryje się pod tym coś więcej. Oczywiście zamrożone pensje muszą zostać wypłacone. To nie jest tak, że tę płatność można odraczać w nieskończoność. Po dwóch miesiącach bez pieniędzy każdy piłkarz może złożyć do PZPN wniosek o rozwiązanie umowy z winy klubu. Jak usłyszeliśmy jednak od osób związanych z klubem - tu chodzi o coś więcej. To ma być jasny komunikat dla piłkarzy: w I lidze nie będzie takiej sielanki, więc utrzymajcie się.