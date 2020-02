Wrocław. Policja złapała 14-letniego bandytę. Napadał ludzi na Psim Polu

Niedługo po północy do jednego z wrocławskich szpitali trafił mężczyzna napadnięty przez dwie zamaskowane osoby. Pobili go, okradli i uciekli. Wszystko działo się na Psim Polu. Okazało się, że nie był jedyną ofiarą bandytów, którzy w ciągu godziny wzbogacili się w ten sposób o 1200 złotych.

Policyjne patrole zaczęły szukać napastników. W okolicach ul. Obornickiej patrol wywiadowców zauważył młodego mężczyznę. Zachowywał się nerwowo. Gdy policjanci chcieli go wylegitymować zaczął uciekać. Dogonili go jednak i obezwładnili. Okazało się, że to 14-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Miał przy sobie telefony komórkowe, zrabowane na Psim Polu. Znaleziono też przy nim kilka porcji haszyszu.

Został zawieziony do Izby Dziecka. Zajmie się nim Sąd Rodzinny.