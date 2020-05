Wrocław. Nowy pomysł MPK: zielone torowisko na Hallera. Co to takiego?

Wrocławskie MPK szuka wykonawcy remontu torowiska tramwajowego w alei gen. Hallera od skrzyżowania z ul Mielecką do skrzyżowania z ul. Ojca Beyzyma (około 600 metrów szyn) oraz przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku ok. 1600 m od Powstańców Śląskich do Beniowskiego, wraz z pętlą Grabiszynek.

Prace mają zostać wykonane jeszcze w tym roku. Pomysł MPK polega na tym, aby na Hallera stworzyć tak zwane "zielone torowisko". Takie rozwiązanie ma się przyczynić do poprawy warunków życia okolicznych mieszkańców, którzy od dawna skarżą się na okropny hałas dobiegający z al. Hallera. Inny pomysł ma radny PiS, Michał Kurczewski. Uważa on, że należy zmodernizować torowisko w taki sposób, aby mogły nim poruszać się także autobusy, czyli stworzyć buspas. - Cieszy nas zmiana poglądów, ale nie tym razem - odpowiada prezes MPK, Krzysztof Balawejder.

W piśmie czytamy, że "Aleja Hallera dysponuje tylko dwoma pasami ruchu w każdą stronę. W momencie powstawania korków stoją w nich także autobusy miejskie. Remont torowiska to dobra okazja, aby w jego ramach wykonać nawierzchnię betonową lub asfaltową. Dzięki temu fragment torowiska stałby się buspasem, a następnie kolejne fragmenty torowiska można by przebudować w podobnym standardzie i utworzyć buspas w ramach torowiska wzdłuż całej alei Hallera bez pogarszania standardu przejazdu dla mieszkańców Wrocławia korzystających z aut."

Nowa nawierzchnia będzie miała formę zielonego torowiska, czyli takiego, którego miękkie podłoże porośnięte jest roślinnością. Z tym pomysłem nie zgadza się miejski radny, Michał Kurczewski z PiS. Wysłał on do prezydenta Jacka Sutryka pismo, w którym prosi o wytłumaczenie, dlaczego miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, zamiast stworzyć w ciągu al. Hallera fragmentu trasy dla autobusów i tramwajów.

Propozycja utworzenie zielonego torowiska jest to jeden z wniosków z przeprowadzonej w grudniu 2019 roku analizy możliwych do zastosowania środków ochrony przez hałasem al. Hallera. Mieszkańcy od dawna skarżyli się, że w ich domach jest bardzo głośno. Część osób chciała montażu ekranów akustycznych, inni taką propozycję odrzucali. Rada osiedla Grabiszyn-Granbiszynek zawnioskowała więc do miasta o sprawdzenie i przeanalizowanie możliwych wyjść z tej sytuacji.

Zbudowanie na alei Hallera buspasa byłoby, zdaniem MPK, niekorzystne także z innych powodów. Wymagałoby to przeprowadzenia całkowitej rewolucji układu komunikacyjnego, a także było niekorzystne dla samych kierowców.

- To wpłynęłoby na zwiększenie korków dla samochodów włączających się od Klecińskiej, FAT i Alei Pracy. Wjeżdżające na pas autobusowo-tramwajowy autobusy wymagałyby zmian w cyklu sygnalizacji ulicznej, a w konsekwencji niezbędne byłoby skrócenie zielonego dla samochodów. To radykalnie pogorszy ich sytuację, także na ulicy Grabiszyńskiej. Dziś tramwaj ma wzbudzane zielone z ITS, tak jest na liniach 14/24. Dodatkowe autobusy na torowisko, to większy korek dla samochodów - tłumaczy Przemysław Filar, ekspert MPK od organizacji ruchu.

MPK wylicza także, że aby zamienić torowisko wzdłuż Hallera na buspas, trzeba by wyciąć wiele drzew. Pas autobusowo-tramwajowy jest szerszy o min. 20 cm od standardowego torowiska a drzewa na Hallera już teraz rosną bardzo blisko torów. Konieczna byłaby także przebudowa wiaduktu kolejowego i pieszej kładki. Są one usytuowane na filarach, które trzeba by przesunąć zwężając tym samym pasy dla samochodów.

Oferty w przetargu można składać do 10 czerwca. Zwycięzca przetargu na wykonanie wszystkich prac będzie miał czas do 30 września 2020, przy czym roboty wiążące się z koniecznością wprowadzenia zmian w komunikacji zbiorowej trzeba rozplanować na okres od 13 lipca do 29 sierpnia 2020.