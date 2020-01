Wrocław. Nie ma drogi, nie będzie przystanku kolejowego na Jagodnie

I co do tego podczas ostatniej rozmowy mieliśmy rozbieżne zdania. Ustaliliśmy podczas spotkania z przedstawicielką PKP SA, że zlecę ekspertyzę prawną, żeby ustalić, czy jednak jest możliwość umorzenia tych pieniędzy. Wystarczyłoby umorzenie takiej kwoty, jaka brakuje na drogę dojazdową do przystanku Iwiny - Jagodno